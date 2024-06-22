Орбан предупредил: третья мировая через три месяца

НАТО готовится воевать на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик подчеркнул, что речь идет не о посылке инструкторов или наемников, а о конкретно вводе войск НАТО на территорию Незалежной.
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