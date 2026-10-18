Роза Чемерис назвала постановку в угол "старомодным методом", который лишь усиливает замкнутость ребенка Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в беседе с ТАСС выступила против практики ставить детей в угол в качестве наказания.