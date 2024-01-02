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FTimes

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В жизни каких знаков зодиака началась белая полоса с 3 января 2024 года

В жизни каких знаков зодиака началась белая полоса с 3 января 2024 года

В жизни каких знаков зодиака началась белая полоса с 3 января 2024 года Елена ГалицкаяАстрологические эксперты объявили о знаках зодиака, у представителей которых с 3 января 2024 года наступила благоприятная фаза и период невероятного удачи.

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