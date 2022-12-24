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Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч, отразив 38 бросков «Айлендерс» из 42

Сергей Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч. Российский вратарь «Флориды» справился с 38 бросками «Айлендерс» из 42.

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