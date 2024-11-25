Сенатор Епифанова: Путин может затронуть образование в послании к парламенту

Возможно, президент страны поговорит об отходе от Болонской системы В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской системы, считает сенатор Ольга Епифанова.
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