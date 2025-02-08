Священнослужители Крыма организовали сбор необходимого груза в зону СВО

Священнослужители Крыма организовали сбор необходимого груза в зону СВОНастоятель храма «Иконы державной Божьей матери» - протоиерей Отец Дмитрий Кротков совместно с духовенством Ялтинского, Сакского и Северного Севастопольского благочиния, настоятелей Храма Архистратига Михаила с.
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