"Автостат": средняя цена нового авто в РФ в марте составила 3,11 млн рублей

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей, сообщает портал "Автоновости дня" со ссылкой на исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова.
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