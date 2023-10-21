В Самарской области полицейские совместно с общественниками приняли участие в мероприятии «Спорт против наркотиков»

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отделения по незаконному обороту наркотиков приняли участие в организации мероприятия для юных спортсменов по боксу.
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