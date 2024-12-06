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Китай

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Береговая охрана Китая осудила провокации Филиппин в Южно-Китайском море

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Береговой охраны Китая /БОК/ Лю Дэцзюнь в четверг осудил Филиппины за их недавние провокационные действия в Южно-Китайском море, призвав Манилу немедленно прекратить посягательства на права, провокации и подстрекательства в какой бы то ни было форме.

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