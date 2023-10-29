Певец из Тувы стал голосом рекламной кампании новой модели iPhone

Компания Apple сделала довольно неожиданный выбор для озвучки клипа, рекламирующего новый iPhone 15 Pro в титановом корпусе – действие в ролике происходит под песню «Karangailyg Kara Hovaa тувинской этно-рок-группы «Ят-Ха», сообщает RT.
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