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Певец из Тувы стал голосом рекламной кампании новой модели iPhone

Певец из Тувы стал голосом рекламной кампании новой модели iPhone

Компания Apple сделала довольно неожиданный выбор для озвучки клипа, рекламирующего новый iPhone 15 Pro в титановом корпусе – действие в ролике происходит под песню «Karangailyg Kara Hovaa тувинской этно-рок-группы «Ят-Ха», сообщает RT.

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