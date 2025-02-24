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С нами не соскучишься!

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В чём секрет чревовещания - зловещего искусства, пришедшего из религиозных практик

В чём секрет чревовещания - зловещего искусства, пришедшего из религиозных практик

Умение говорить таким образом, чтобы звук как будто бы исходил от куклы или от собаки, из другого помещения или вообще неизвестно откуда, считали в разные времена или даром богов, или проклятьем, или талантом, доступным лишь мужчинам.

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