В чём секрет чревовещания - зловещего искусства, пришедшего из религиозных практик

Умение говорить таким образом, чтобы звук как будто бы исходил от куклы или от собаки, из другого помещения или вообще неизвестно откуда, считали в разные времена или даром богов, или проклятьем, или талантом, доступным лишь мужчинам.
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