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«Нет жалости к упырям»: Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике

«Нет жалости к упырям»: Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике

Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике Минобороны РФ Заявление военного ведомства сделано на фоне самой массированной многодневной атаки реактивных дронов «Герань» по военным объектам в Киеве и области.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Альбина Скоблина
Альбина Скоблина

Все верно пишет автор. за что .как говорится боролись.... дальше все знают. Одно дело теперь знать что их ожидает ,тех кто хлопали в ладоши и радовались чужой беде .а совсем другое все это прочувствовать это на свое щкуре...

Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Упыри - это любой национальности буржуи и их управленцы. Они не создавали энергетику и вооружение. Почему они друг друга не уничтожают, все было бы гораздо дешевле и вернее  для победы.