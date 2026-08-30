«Нет жалости к упырям»: Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике

Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике Минобороны РФ Заявление военного ведомства сделано на фоне самой массированной многодневной атаки реактивных дронов «Герань» по военным объектам в Киеве и области.
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Ну.а хохол угрожает закрыть небо над Россией и сделать его небезопасным
Все верно пишет автор. за что .как говорится боролись.... дальше все знают. Одно дело теперь знать что их ожидает ,тех кто хлопали в ладоши и радовались чужой беде .а совсем другое все это прочувствовать это на свое щкуре...
Упыри - это любой национальности буржуи и их управленцы. Они не создавали энергетику и вооружение. Почему они друг друга не уничтожают, все было бы гораздо дешевле и вернее для победы.