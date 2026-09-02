в Макеевке возле новой трассы из-за порыва труб образовывается река .это если бы под угрозой были ушастые ежи,кто нибудь бы этим занялся,а так.
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