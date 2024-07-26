NYT: Барак Обама регулярно общается с Камалой Харрис, чтобы поделиться опытом

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама начал активно общаться с вице-президентом Камалой Харрис, после того, как она стала вероятным кандидатом в главы Белого дома от Демократической партии.
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