Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Ага, родила негритёнка от того, что муж слишком любит черный кофе...Daily Mail: на Фи...
  • Дарья Ли
    плата за тень, за солнце, за дождевую воду, за зелень на газоне с калибровкой зеленого... - чуднАя  политика.ждем, чт...Daily Mail: в рес...
  • Вовладар Даров
    У нас аномалия вся наша жизнь! Поэтому живём и будем жить! Кому сколько дано! И ненадо пугать народ!!!! Это низко!!!!Синоптики сделали...

Ученые из Туниса рассказали, как на 30 процентов ускорить процесс похудения

Ученые из Туниса рассказали, как на 30 процентов ускорить процесс похудения

Интервальная диета сама по себе не позволяет быстро похудеть. Но если сочетать ее с силовыми и аэробными тренировками, эффективность снижения веса увеличивается на 30 процентов, сообщили специалисты из университета Сфакса в Тунисе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх