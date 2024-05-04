Ученые из Туниса рассказали, как на 30 процентов ускорить процесс похудения

Интервальная диета сама по себе не позволяет быстро похудеть. Но если сочетать ее с силовыми и аэробными тренировками, эффективность снижения веса увеличивается на 30 процентов, сообщили специалисты из университета Сфакса в Тунисе.
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