🪖 В Евпатории прошел автопробег, посвященный Дню Победы В нём приняли участие более 100 машин. Колонна автомобилей стартовала от Театральной площади.
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🪖 В Евпатории прошел автопробег, посвященный Дню Победы В нём приняли участие более 100 машин. Колонна автомобилей стартовала от Театральной площади.