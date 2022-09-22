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На Android вышла программа, которая создаёт подобие Dynamic Island, да ещё и с дополнительными функциями

На Android вышла программа, которая создаёт подобие Dynamic Island, да ещё и с дополнительными функциями

В магазине Google Play Store вышло приложение dynamicSpot, которое добавляет уведомления и другие функции в стиле Dynamic Island на iPhone 14 Pro/Pro Max.

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