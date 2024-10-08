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Царьград

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Терапевт опроверг пользу от дыхания над картошкой и чеснока в носу

Терапевт опроверг пользу от дыхания над картошкой и чеснока в носу

Старинные методы лечения простуды продолжают пользоваться популярностью в России.Множество традиционных подходов, таких как дыхание над варёной картошкой или использование чеснока в носу, не способны справиться с вирусными инфекциями.

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