«Реал» выиграл все матчи в группе ЛЧ. Сегодня игра с «Лейпцигом» в 1/8 финала – на победу дают высокие 2.40

«Лейпциг» примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб выиграл все встречи на групповом этапе ЛЧ и лишь однажды проиграл в основное время в этом сезоне – в игре с «Атлетико» (1:3) в сентябре.