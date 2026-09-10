Медвежий угол
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Медвежий угол

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Они даже в мечеть не ходят: Кадыров раскритиковал девушек в никабах и парней с длинными бородами в Чечне

Они даже в мечеть не ходят: Кадыров раскритиковал девушек в никабах и парней с длинными бородами в Чечне

«КП - Северный Кавказ» (Ставрополь) Кадыров раскритиковал молодежь за чрезмерную арабизацию в одежде.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Арутюнян
Ольга Арутюнян

Никабы возникли на аравийском полуострове как защита женских лиц от испепеляющего солнца и пылевых бурь. Это понятно и оправданно. Но у нас-то с какого перепуга??? Пусть тогда и едут в те каря и одеваются соответственно их традициям. На нашем Кавказе такой одежды отродясь не было. Вот на этом простом естественном основании такую одежду надо запретить.

Профиль пользователя Николай Фирсов
Николай Фирсов

Вам дуроебам боевиков шлют, а вы сопли жуетя, забыли РызВлекатильнай Центр как ево... А щас геноцид в открытую, фсё по плану, и мужики на.... Кровь проливают гибнут, а за КОВО? Типа вот за это, так наз.Бренд-Бред.3-я Мировая Полным ходом. Прям по Кырли Мырли: Мужики на пирдовую, а бабы ны пыругания Зверькам. Папы с Мамами пашут по12 часов, а дети управляюца кукло-водами, правильной дорогой идетя Товар-Ищи (Ульяноф-Ленин).....