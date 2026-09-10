Они даже в мечеть не ходят: Кадыров раскритиковал девушек в никабах и парней с длинными бородами в Чечне

«КП - Северный Кавказ» (Ставрополь) Кадыров раскритиковал молодежь за чрезмерную арабизацию в одежде.
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Никабы возникли на аравийском полуострове как защита женских лиц от испепеляющего солнца и пылевых бурь. Это понятно и оправданно. Но у нас-то с какого перепуга??? Пусть тогда и едут в те каря и одеваются соответственно их традициям. На нашем Кавказе такой одежды отродясь не было. Вот на этом простом естественном основании такую одежду надо запретить.
Дебил...
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