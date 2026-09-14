Российские предприятия нагрузились отсрочками

Задолженность организаций из стран СНГ перед российскими компаниями по прямым договорам в июне 2026 года достигла 967 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее.
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