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Ротенберг о Гальченюке: «Клубы КХЛ могут предложить больше СКА, но Алекс изучил нашу систему, которая не отличается, а где-то и в лучшую сторону, чем в командах НХЛ»

– Алекс Гальченюк, 300 матчей в НХЛ. Как заманили его в СКА? Это серьезная история. Чувствую, что вы сами участвуете в этом процессе.

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