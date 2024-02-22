На PREMIER стартовал комедийный экшн-сериал «Красный 5»

В главных ролях — Денис Шведов, Гоша Куценко и Роман Курцын. «Красный 5», 2024 кадр из сериалаВ онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал сериал «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях.