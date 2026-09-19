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Пронедра

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Рекордное продвижение под Сумами и новый котёл у Часова Яра изменили обстановку на фронте

Рекордное продвижение под Сумами и новый котёл у Часова Яра изменили обстановку на фронте

Российские войска за сутки могли взять под контроль более 110 квадратных километров территории в Сумской и Харьковской областях.

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