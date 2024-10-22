Мария Багреева: на 10% вырос объем закупок на портале поставщиков Москвы

За три квартала 2024 года объем закупок на московском портале поставщиков составил порядка 72,3 млрд рублей – это на 10% больше, чем годом ранее, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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