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Дмитрий Крылов купил в Лондоне камеру, боясь больше не попасть за границу, — так родились «Непутевые заметки»

Дмитрий Крылов купил в Лондоне камеру, боясь больше не попасть за границу, — так родились «Непутевые заметки»

29 сентября 1946 года Дмитрий Крылов появился на свет в шлюпке, которую швыряло посреди Охотского моря.

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