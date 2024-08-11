«Авито»: продажи атрибутики олимпийских игр выросли в два раза в Челябинске

Продажи предметов с символикой олимпийских игр в Челябинске удвоились. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений «Авито», проанализировав интерес пользователей к атрибутике прошедших Олимпиад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии