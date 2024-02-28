Новые успешные шаги Молдовы и Украины в сфере энергетики

Moldelectrica и Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" успешно завершили первый совместный ежемесячный аукцион по распределению месячной мощности передачи электроэнергии по двум направлениям MD-UA и UA-MD, проведенный на платформе "Укрэнерго".