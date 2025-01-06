Пушков: интервью сопредседателя АдГ Маску станет ударом для политиков ФРГ

Совместный прямой эфир американского миллиардера Илона Маска и сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель станет большим ударом для политической системы ФРГ, заявил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков.
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