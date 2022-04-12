Стефен Карри, скорее всего, сыграет в 1-м матче плей-офф (Воджнаровски)

Разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри близок к возвращению в строй перед началом плей-офф. Согласно официальному заявлению клуба, игрок успешно восстанавливается после травмы и вернется к полноценным тренировкам с командой на этой неделе.
Разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри близок к возвращению в строй перед началом плей-офф. Согласно официальному заявлению клуба, игрок успешно восстанавливается после травмы и вернется к полноценным тренировкам с командой на этой неделе.
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