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Стефен Карри, скорее всего, сыграет в 1-м матче плей-офф (Воджнаровски)

Разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри близок к возвращению в строй перед началом плей-офф. Согласно официальному заявлению клуба, игрок успешно восстанавливается после травмы и вернется к полноценным тренировкам с командой на этой неделе.

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