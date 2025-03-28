Дзюба об уходе из «Зенита» и «Локо»: «Семака и Галактионова никогда не предавал, а они мне даже руки на прощанье не подали»

Под руководством тренеров форвард работал в «Зените» и «Локомотиве» соответственно. – На этой позитивной ноте [став рекордсменом по голам за сборную] начнешь жать руки Галактионову и Семаку? – Я уже давным-давно не держу на них зла.
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