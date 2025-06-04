Героев дня наградят: мужчины камнями и палками останавливали вылетающие из фуры дроны

Жителей Приангарья, которые не побоялись препятствовать вылету БПЛА подручными средствами из фуры в ходе атаки врага 1 июня, наградят, сообщил губернатор Иркутской области И.
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