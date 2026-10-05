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Курские новости

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Хинштейн раскрыл детали дела о приватизации «Благоустройства» в Курске

Хинштейн раскрыл детали дела о приватизации «Благоустройства» в Курске

По словам губернатора Курской области, схемы приватизации «Благоустройства» могут быть оценены на предмет картельного сговора, а попытки саботажа решений власти в регионе приведут к серьезным последствиям.

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