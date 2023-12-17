Представители Бобруйской епархии приняли участие в заседании монашеской секции ´Монастыри и монашество: традиции и современно...

Представители Бобруйской епархии приняли участие в заседании монашеской секции ´Монастыри и монашество: традиции и современность´15 декабря 2023 года в рамках IX Белорусских Рождественских чтений под председательством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание монашеской секции ´Монастыри и .