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«Открытая дискриминация»: президент ОКР о русофобском решении FINA в отношении Рылова

«Открытая дискриминация»: президент ОКР о русофобском решении FINA в отношении Рылова

Sven Simon/Global Look Press Бюро Международной федерации плавания (FINA) на девять месяцев отстранило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, проводимых под эгидой данной организации.

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