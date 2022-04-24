«Открытая дискриминация»: президент ОКР о русофобском решении FINA в отношении Рылова

Sven Simon/Global Look Press Бюро Международной федерации плавания (FINA) на девять месяцев отстранило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, проводимых под эгидой данной организации.
Sven Simon/Global Look Press Бюро Международной федерации плавания (FINA) на девять месяцев отстранило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, проводимых под эгидой данной организации.
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