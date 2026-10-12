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Дубцова не спешит к пластическому хирургу: подтяжку она отложила до «явно за 50»

Дубцова не спешит к пластическому хирургу: подтяжку она отложила до «явно за 50»

44-летняя Ирина Дубцова прошла курс аппаратных процедур и показала, как изменилось ее лицо. К пластическому хирургу певица пока не собирается — а подписчики уже наперебой пишут, что она стала выглядеть свежее и заметно моложе.

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