Роспотребнадзор оценил обстановку с клещами в Москве

В настоящее время в Московском регионе не фиксировалось обращений по поводу обнаружения и присасывания клещей, заявили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) .
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