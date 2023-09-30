Пенсии и маткапитал. Какие выплаты вырастут в 2024 году

Пенсии неработающих пенсионеров в следующем году могут вырасти на 7,5% и превысить 23 тысячи рублей. Также увеличатся материнский капитал, пособия по нетрудоспособности и материнству, выплаты ветеранам, россиянам с инвалидностью и другие меры поддержки.
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