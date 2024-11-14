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Шампанское на завтрак, экскурсия и ужин с Бородиной и подругами: скромный, но насыщенный день рождения Орловой

Шампанское на завтрак, экскурсия и ужин с Бородиной и подругами: скромный, но насыщенный день рождения Орловой

Ольга Орлова отправилась вместе с подругами в Рим, чтобы отметить 47-летие. Хоть путешествие не задалось с самого начала, все постепенно наладилось и именинница со спокойствием отпраздновала день рождения.

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Комментарии
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ГШ
Галина Шестакова
Кого интересует эти дамы и их жизнь, это значимые общественные события?
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15 час.

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