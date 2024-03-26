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Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии

Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя поделился сведениями о том, что СБ объединения в связи с «дипломатической агрессией» французской стороны не сумел приступить к проведению заседания по поводу агрессивных действий Североатлантического Альянса на югославской территории.

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