Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя поделился сведениями о том, что СБ объединения в связи с «дипломатической агрессией» французской стороны не сумел приступить к проведению заседания по поводу агрессивных действий Североатлантического Альянса на югославской территории.