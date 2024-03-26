Постпред Небензя назвал агрессией срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя поделился сведениями о том, что СБ объединения в связи с «дипломатической агрессией» французской стороны не сумел приступить к проведению заседания по поводу агрессивных действий Североатлантического Альянса на югославской территории.
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