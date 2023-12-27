Фермер-рисовод создает меняющиеся изображения кошек 

Он надеется привлечь туристов и любителей усачей. Тайский фермер Таньяпонг Джайкхам и команда рабочих посадили саженцы в разных местах поля в северной провинции Чианграй, чтобы изобразить мультипликационных кошек, передает tsn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии