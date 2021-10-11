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Медведев предложил "подождать вменяемых" для переговоров с Киевом

Медведев предложил "подождать вменяемых" для переговоров с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной на страницах газеты "Коммерсант" объяснил, почему считает переговоры с действующей политической элитой Украины бессмысленными.

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