Медведев предложил "подождать вменяемых" для переговоров с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной на страницах газеты "Коммерсант" объяснил, почему считает переговоры с действующей политической элитой Украины бессмысленными.
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