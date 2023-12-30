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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков набрал 0+3 с «Рейнджерс» и делит 1-е место по передачам в истории «Флориды» с Юбердо (по 415)

Капитан «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:3).

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