Миронов назвал опасными рейды по выявлению подростков-неформалов

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что правоохранительные органы, проводя рейды по выявлению «радикально настроенной молодежи» на основе внешнего вида, усугубляют асоциальное поведение подростков.
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