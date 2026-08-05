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Миронов назвал опасными рейды по выявлению подростков-неформалов

Миронов назвал опасными рейды по выявлению подростков-неформалов

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что правоохранительные органы, проводя рейды по выявлению «радикально настроенной молодежи» на основе внешнего вида, усугубляют асоциальное поведение подростков.

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