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В США мужчину арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ

В США мужчину арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ

Власти США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций в отношении России из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации.

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