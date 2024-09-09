В США мужчину арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ

Власти США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций в отношении России из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации.
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