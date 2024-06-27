В Тверской области провели фитосанитарный досмотр пшеницы, лесоматериалов и комбикормов

С 17 по 21 июня 2024 года инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 405,11 м³ лесопродукции, 2,55 т риса басмати, 3,88 т пшеничной муки, 39,5 т торфа и 17,52 т комбикормов.