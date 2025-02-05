В Вичуге после гибели женщины от побоев перед судом престал ее сожитель

В Вичугский городской суд поступило дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, а также дело об угрозе убийствомВ Вичугский городской суд поступило дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, а также дело об угрозе убийством.