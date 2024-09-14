Встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, на которую так рассчитывали в Киеве, завершилась без разрешения армии Украины наносить удары дальнобойными ракетами западного производства вглубь территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии