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Байден и Стармер посидели-посудачили и решили, что разрешать Киеву бить по России западным «дальнобоем» себе дороже будет

Байден и Стармер посидели-посудачили и решили, что разрешать Киеву бить по России западным «дальнобоем» себе дороже будет

Встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, на которую так рассчитывали в Киеве, завершилась без разрешения армии Украины наносить удары дальнобойными ракетами западного производства вглубь территории России.

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