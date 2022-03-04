Уфимцы первыми в КХЛ лишились всех легионеров

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен, голкипер Юха Метсола и нападающие Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен приняли решение покинуть расположение уфимского клуба и уехать из России, сообщает «Чемпионат».
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