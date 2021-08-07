Бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России AlexCoderБывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России AlexCoderВласти Украины должны выстраивать партнерские и добрососедские отношения с Россией и Белоруссией.
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